Canicatti. Conferita stamani, attestazione di merito al fotografo artistico Salvatore Farruggio

Il sindaco di Canicatti Vincenzo Corbo, ha conferito stamani, al fotografo canicattinese Salvatore Farruggio, un encomio per l’attività di reportage fotografico realizzata in occasione delle iniziative organizzate per onorare la memoria del Beato Rosario Angelo Livatino.

Il nostro concittadino, pluripremiato in diversi concorsi nazionali per la sua potente dote compositiva ed espressiva, nonché ricercata tecnica fotografica, si è particolarmente distinto per la realizzazione artistica e documentaristica di pregio eseguita in occasione delle suddette celebrazioni. L’artista, inoltre, ha voluto donato alla Città un libro fotografico con gli scatti più significativi realizzati nel corso degli eventi.

Questo il contenuto della lettera di encomio attribuitagli dal Sindaco Vincenzo Corbo come attestato di riconoscimento per questo prezioso reportage.

“Il Sindaco di Canicattì, a nome dell’intera Amministrazione Comunale e della Cittadinanza tutta, intende esprimere il proprio sentito apprezzamento e riconoscimento al fotografo artistico Salvatore Farruggio per l’eccezionale lavoro artistico e documentaristico svolto in occasione degli eventi celebrativi dedicati al Beato Rosario Angelo Livatino.

Con sensibilità artistica e profonda maestria tecnica ha saputo immortalare momenti di straordinaria importanza spirituale e storica per la nostra comunità, in occasione della traslazione del corpo del Beato Rosario Angelo Livatino avvenuta il 15 marzo 2025, dalla cappella di famiglia nel cimitero comunale alla Chiesa di Santa Chiara e delle celebrazioni della ricognizione canonica e l’esposizione alla pubblica venerazione del corpo del Beato, svoltesi il 10 maggio 2025. Il reportage fotografico realizzato dal concittadino Farruggio si distingue per l’’eccezionale qualità artistica degli scatti, capaci di coniugare rigore documentaristico e profonda espressività emotiva, per la sensibilità con cui ha saputo cogliere la solennità e la sacralità di momenti unici per la nostra comunità, per l’attenzione ai dettagli e la capacità di narrare per immagini un evento di portata storica, spirituale e sociale. Le sue fotografie costituiscono oggi un patrimonio visivo prezioso che permetterà alle generazioni future di rivivere questi momenti straordinari della storia di Canicattì e della devozione al primo magistrato proclamato Beato dalla Chiesa Cattolica. L’opera del nostro concittadino rappresenta un esempio di come la fotografia, quando esercitata con passione, competenza e sensibilità, possa elevarsi ad autentica forma d’arte e divenire testimonianza storica di inestimabile valore. Per tali ragioni, questa Amministrazione Comunale esprime al fotografo Salvatore Farruggio la propria più sincera gratitudine e il proprio encomio per il contributo offerto alla documentazione e alla memoria di eventi così significativi per l’intera comunità canicattinese.” Il Sindaco Vincenzo Corbo