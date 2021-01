Canicattì. Erogazione somme ai dirigenti scolastici delle scuole del territorio: acconto anno 2021.

Nelle more dell’approvazione in C.C. dello Schema di Regolamento per il trasferimento dei fondi ai Dirigenti Scolastici delle scuole di competenza comunale per spese di piccola manutenzione ordinaria; riparazione aule scolastiche, servizi igienici sanitari, impianti di illuminazione; per l’acquisto di materiale per la pulizia e di facile consumo, materiale didattico, registri e stampati, e materiale di cancelleria occorrenti alle funzioni didattiche, con D.D. n.44/2021 è stato anticipato l’importo di €. 20.000.

La somma è stata così ripartita:

Circolo didattico “Don Bosco” euro 4.938,00;

Istituto Comprensivo Statale ” Verga” euro 4.115,00;

Istituto Comprensivo Statale “Rapisardi” euro 6.832,00;

Istituto Comprensivo Statale ” Gangitano” euro 4.115,00

Ne informa l’assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione, Angelo Cuva.