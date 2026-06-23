CANICATTÌ: EVADE DAI DOMICILIARI DOPO AVER RIMOSSO IL BRACCIALETTO ELETTRONICO. ARRESTATO DAI CARABINIERI

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Canicattì e della locale Stazione hanno tratto in arresto, nella flagranza di reato, un 37enne del luogo, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.

Nel corso della notte, l’uomo si sarebbe arbitrariamente allontanato dalla propria abitazione, violando le prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.

Immediatamente avviate le attività di ricerca, i militari dell’Arma lo hanno rintracciato nella mattinata successiva nel centro abitato, a Canicattì. Al momento del controllo, l’uomo era privo del dispositivo elettronico di monitoraggio, che era stato precedentemente rimosso e danneggiato.

Condotto presso gli uffici dell’Arma per le formalità di rito, il 37enne è stato dichiarato in stato di arresto per evasione e, su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, prontamente informata, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Agrigento.

L’attività si inserisce nell’ambito dei costanti servizi di controllo del territorio e di vigilanza sul rispetto delle misure restrittive, svolti dall’Arma dei Carabinieri per garantire la sicurezza della collettività.

Si rappresenta che, per il principio della presunzione di innocenza, la posizione dell’indagato non è definitivamente accertata e il successivo giudizio di merito servirà a verificare le eventuali effettive responsabilità.