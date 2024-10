CANICATTI’ – I Carabinieri arrestano latitante durante un servizio straordinario di controllo del territorio

Nell’ambito di un servizio di controllo straordinario del territorio, i Carabinieri hanno rintracciato e tratto in arresto un cittadino rumeno, 21enne, residente a Canicattì, che si era reso irreperibile e sul quale pendeva un decreto di latitanza emesso dal Tribunale di Agrigento lo scorso Agosto. Il provvedimento scaturisce da una precedente richiesta di aggravamento di misura cautelare avanzata dai Carabinieri della Compagnia di Canicattì allorquando il soggetto, che era sottoposto agli arresti domiciliari per i reati di rapina aggravata e lesioni, si sarebbe liberato del braccialetto elettronico facendo perdere le sue tracce. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, come disposto dalla locale Procura della Repubblica, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Agrigento. Nel corso nel medesimo servizio sono state impiegate complessivamente dieci pattuglie con compiti di prevenzione e repressione di ogni forma di illecito allo scopo di rispondere alla costante richiesta di protezione e sicurezza da sempre prioritarie per l’Arma dei Carabinieri. Particolare attenzione è stata infatti dedicata ai centri abitati al fine di scongiurare episodi di furti e rapine presso abitazioni private ed attività commerciali. Ulteriore scopo del servizio è stato quello di arginare situazioni di degrado dovute al concentrarsi di soggetti dediti all’uso di alcool e sostanze stupefacenti in particolari aree di ritrovo nei principali comuni di competenza. Numerosi sono stati anche i controlli effettuati dalle pattuglie impiegate, alla circolazione stradale, al fine di contrastare le numerose infrazioni al codice della strada, sensibilizzando gli automobilisti ad una guida più consapevole, prudente e sicura