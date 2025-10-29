Canicattì: Inaugurato stamani il Giardino dei Giusti: l’angolo della Villa Comunale “Stefano Saetta”

Inaugurato stamani il Giardino dei Giusti: l’angolo della Villa Comunale “Stefano Saetta” dedicato alla memoria di figure che si sono rese meritevoli di azioni a servizio dello Stato e difeso i valori di Giustizia. L’iniziativa, che ha avuto come promotrice della proposta l’Associazione Casa Museo Giudice Livatino, con sede a Canicattì in via Regina Margherita, è stata approvata dalla Giunta municipale lo scorso 2 ottobre con atto di G. M. n. 67. Quanto mai significativa la data scelta per l’evento in quanto, proprio oggi, è il giorno della memoria liturgica del beato Rosario Livatino.

Numerose le personalità civili, militari e religiose che hanno preso parte all’iniziativa, tra questi citiamo S.E. il Prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo; il Presidente del Tribunale di Agrigento, Giuseppe Melisenda Giambertoni; il Presidente della Provincia di Agrigento, Giuseppe Pendolino; l’Arcivescovo di Agrigento, mons. Alessandro Damiano; la Presidente dell’Associazione Casa Museo Giudice Livatino, Claudia Vecchio, nonchè i componenti della Giunta, il Presidente del Consiglio Comunale, Domenico Licata, e numerosi consiglieri comunali.

“Un momento toccante con cui abbiamo voluto rafforzare la nostra riconoscenza a quelle figure che hanno dedicato la loro vita allo Stato e alla Giustizia” il sindaco Vincenzo Corbo.

