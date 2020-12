Canicatti. Iniziative Natale 2020

Si è svolta stamani la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa per il Natale 2020 “Illuminare di Speranza”, in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale via degli Acquisti.

In questo Natale di austerità, dovuto all’emergenza sanitaria e alla conseguente crisi per le attività commerciali e disagi economici per tante famiglie, l’Amministrazione Comunale di Canicattì, insieme al Centro Commerciale Naturale via degli Acquisti, ha voluto dare un segnale simbolico di fiducia alla Comunità attraverso l’installazione di luminarie e un impianto di filodiffusione in via Regina Margherita, Cattaneo, Corso Umberto I, Piazza Roma, v.le Carlo Alberto, v.le della Vittoria, via Cesare Battisti.

“A causa delle prescrizioni del DPCM, – scrive il sindaco Ettore Di Ventura – che regolamenta restrizioni e comportamenti per evitare l’espandersi dei contagi, si invitano i cittadini a fare gli acquisti rispettando il divieto di assembramento. Auspichiamo che questa iniziativa possa rendere l’atmosfera un po’ meno pesante e far vivere, almeno ai più piccini, lo spirito del Natale”.

Hanno partecipato alla conferenza stampa Giuseppe Aronica, per il Centro Commerciale Naturale via degli Acquisti, il sindaco Ettore Di Ventura, l’assessore alla Cultura, Angelo Cuva e l’assessore alle Attività Produttive, Flavia Li Calzi.