Canicatti. Mercoledì 10 novembre: in atto sopralluoghi per verifica danni bomba d’acqua del 9 novembre 2021.

Proseguono anche stamani i sopralluoghi per verificare i danni causati dalla bomba d’acqua che ieri ha colpito la Città di Canicatti e quelli dovuti al passaggio del tornado in c.da Ponte Fazio.

Il sindaco Vincenzo Corbo e il responsabile della Protezione Civile comunale, geom. Salvatore Bertolino, stanno cercando di quantizzare l’entità delle criticità.

Diverse le segnalazioni pervenute da parte dei Dirigenti scolastici per infiltrazioni di acqua nei vari istituti. Le copiose piogge, inoltre, hanno causato danni alle condutture fognarie e al manto stradale di numerose arterie cittadine ed extraurbane. E’ in atto, inoltre, la collocazione da parte dei Vigili urbani di opportuna segnaletica per la messa in sicurezza dei siti danneggiati e segnalati..