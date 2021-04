Cannatello. Il sindaco Micciche’ visiona di persona la situazione del crollo di via Farag

Il sindaco di Agrigento Francesco Micciche’, questa mattina accompagnato dalla giunta comunale, dai tecnici comunali ed alcuni residenti, hanno effettuato un nuovo sopralluogo presso il lungomare Cannatello, dove ieri a seguito delle recenti mareggiate è crollato il muro che sostiene la carreggiata, al fine di valutare i passi da compiere per tornare a rendere usufruibile la strada prima dell’estate 2021.

Ecco sotto il post integrale pubblicato oggi su Facebook:

“Ho voluto fare un sopralluogo stamattina insieme alla giunta, all’ufficio tecnico ed alcuni residenti, presso il lungomare Cannatello, per verificare lo stato dei luoghi a seguito delle recenti mareggiate.

Questa frazione negli anni è stata purtroppo dimenticata.

Con la realizzazione ed il consolidamento strutturale della sede stradale, daremo un motivo in più ai residenti di poter passare un’estate in sicurezza.

Nei prossimi giorni partirà lo scerbamento della via Farag. @ Spiaggia Cannatello”