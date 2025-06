Cannatello, nuovo incidente in viale Cavaleri Magazzeni: il Comitato di Quartiere scrive alle autorità

Dopo l’ennesimo incidente stradale avvenuto nella serata di domenica 1 giugno all’altezza del civico 115 di viale Cavaleri Magazzeni, il Comitato di Quartiere “Cannatello” lancia un nuovo allarme. A rimetterci, questa volta, è stata una giovane ragazza, soccorsa e trasportata in ospedale. Renzo Marino, coordinatore del Comitato, ha scritto una lettera indirizzata ad AICA, al Sindaco di Agrigento, al Dirigente del settore Viabilità, al Comando della Polizia Municipale e al Prefetto di Agrigento, per denunciare la pericolosità dell’incrocio tra via Cavaleri Magazzeni e via dei Fiumi. Il problema – si legge nella nota – si presenta ogni volta che viene attivata la turnazione idrica. “Dal tombino vicino – scrive Marino – fuoriesce acqua che, seguendo la pendenza, attraversa la carreggiata proprio in curva. Il risultato è che i veicoli, arrivando da entrambi i sensi, si trovano improvvisamente la strada bagnata e perdono aderenza, con conseguenze gravi”.

Il Comitato lamenta che, nonostante le numerose segnalazioni fatte in passato, nessun intervento è mai stato effettuato né da AICA né dal Comune. “Questo stato di cose non può più essere tollerato – afferma Marino – chiediamo un intervento immediato per eliminare il pericolo”. Le richieste sono precise: riparazione urgente della perdita, installazione di segnaletica verticale e orizzontale per avvisare del tratto pericoloso, anche a prescindere dalla perdita idrica, che peggiora una situazione già critica.