Canti di Natale e tradizione: gli studenti dell’IIS Ambrosini – M.L. King portano arte e dialogo in carcere

Il 10 dicembre, presso la Casa Circondariale di Agrigento, gli studenti e le studentesse dell’IIS “Ambrosini – M.L. King” di Favara, appartenenti al Gruppo Teatro “I Ragazzi del King” e guidati dalla direttrice artistica, prof.ssa Arianna Vassallo, hanno presentato lo spettacolo musicale “Canti di popolo, canti di Natale – Musica, tradizione e speranza”.

L’iniziativa ha proposto un percorso musicale che attraversa i canti popolari siciliani e napoletani – tra cui “Nicuzza”, “Figlia da tempesta”, “O’ surdato nnammurato” – fino ai tradizionali brani natalizi come “Susi pasturi”, “Astro del ciel”, “Jingle Bell Rock”.

Un repertorio che ha valorizzato la cultura del territorio e i valori di pace, solidarietà e rinascita propri del tempo natalizio.

Per i giovani interpreti dell’Istituto, l’esperienza ha rappresentato un momento di crescita profonda: un incontro umano ed emotivo intenso, destinato a rimanere impresso nella loro formazione personale e civica.

La Dirigente scolastica, prof.ssa Mirella Vella, ha espresso grande soddisfazione per l’iniziativa, affermando:

«La scuola ha il compito di aprire orizzonti, costruire ponti e offrire ai giovani occasioni autentiche di partecipazione e responsabilità. Questa esperienza nel contesto penitenziario ha permesso ai nostri studenti di comprendere il valore educativo della musica e dell’incontro umano, arricchendo profondamente il loro percorso di crescita.»

L’Istituto desidera rivolgere un sentito ringraziamento alla direttrice della Casa Circondariale di Agrigento, dott.ssa Anna Puci, e al responsabile dell’Area Educativa, dott. Giuseppe Di Miceli, per la disponibilità, l’accoglienza e la collaborazione che hanno reso possibile la realizzazione dell’evento.