Capigruppo consiliari Favara per i beni comuni e Partito Democratico soddisfatti per l’audizione della Commissione Antimafia

Il Comune di Favara sarà la sede di un’audizione della Commissione regionale Antimafia presieduta dall’onorevole Antonello Cracolici del Partito Democratico. I capigruppo consiliari dei gruppi politici Favara per i beni comuni e Partito Democratico, Pasquale Cucchiara e Salvatore Bellavia, hanno espresso la loro soddisfazione per questa scelta, ritenendo che sia un evento politico di grande importanza per il territorio agrigentino.

La lotta contro la criminalità organizzata, in particolare la mafia, è stata sempre una priorità per l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Palumbo, e i capigruppo consiliari sostengono fortemente questa posizione. La scelta della Commissione Antimafia a Favara dimostra l’attenzione della regione nei confronti del territorio e della sua lotta contro la criminalità organizzata.