“Capitale italiana della cultura” 2025, Agrigento unica città siciliana ammessa!

Venerdì scorso, la giuria per la selezione della “Capitale italiana della cultura” 2025, ha annunciato la short list delle 10 Città candidate ammesse alla valutazione finale. Tra le candidature coinvolti la città di Agrigento. Le singole proposte saranno illustrate alla Giuria nel corso di audizioni pubbliche, così come previsto dal bando, che si svolgeranno in presenza nei giorni 20 e 21 marzo 2023, a Roma, nella sede centrale del ministero della Cultura.

“Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questo primo risultato – scrive il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè – e in particolare il Presidente dell’Ecua Nenè Mangiacavallo ed il Presidente dell’Associazione MeNO, Roberto Albergoni che ha redatto il dossier di candidatura. Il titolo del dossier, “il sé, l’altro e la natura, relazioni e trasformazioni culturali”, esprime la nostra visione per la costruzione di futuro per la nostra città”.