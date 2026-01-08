CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA. AGRIGENTO PASSA IL TESTIMONE A L’AQUILA

Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 passa il testimone a L’Aquila, prossima Capitale per il 2026. Sabato 10 gennaio alle 18 al Teatro Pirandello, passaggio di consegne tra i sindaci di Agrigento, Francesco Miccichè e de L’Aquila,Pierluigi Biondi a chiusura di una serata-evento costruita per raccontare l’anno appena trascorso.

AGRIGENTO. La serata si aprirà con l’Inno di Mameli, a cui seguiranno i saluti istituzionali e l’esecuzione di estratti della Suite “Empedocle”composta da Gaetano Randazzo vincitore del bando del Conservatorio Toscanini di Ribera in sinergia con Agrigento2025. Le note introdurranno e chiuderanno lo spazio dei diversi contributi istituzionali, a cui seguirà l’intervento del presidente della Fondazione Agrigento2025, Maria Teresa Cucinotta. Quindi la proiezione di “Agrigento. Un anno di Capitale” video realizzato da Andrea Vanadia che ripercorre i progetti, le mostre, gli eventi principali di Agrigento2025. Sarà poi il direttore generale della Fondazione, Giuseppe Parello ad analizzare il percorso dell’intera manifestazione, frutto di un attento lavoro di squadra, attraverso i contributi dei responsabili di alcuni dei 44 progetti realizzati. Dopo il passaggio ufficiale di consegne tra le due città, l’evento si chiuderà in musica e versi.