Capitaneria di Porto e gruppo ENEL – siglata convenzione per realizzazione di opera pubblica

Nella giornata di oggi, giovedì 2 febbraio 2023, presso la sede della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, il Capitano di Fregata (CP) Antonio VENTRIGLIA, Titolare pro- tempore del Comando empedoclino e l’ing. Concetto Sergio TOSTO, responsabile del Enel Green Power e Thermal Generation – Power Plant South accompagnato dal dott. Calogero CAPPELLO responsabile della centrale Enel “Vigata” hanno stipulato una convenzione ai sensi dell’art. 20 del Dlgs. 50/2016.

Oggetto dell’atto convenzionale è la realizzazione ed installazione di una struttura metallica amovibile per l’ombreggiamento della vasta area di parcheggio destinata ai mezzi militari della Guardia Costiera di Porto Empedocle.

L’iniziativa costituisce tangibile testimonianza dell’impegno del Gruppo Enel per la realizzazione di progetti che concorrono allo sviluppo sostenibile dei territori e delle comunità in cui il gruppo opera.

Nel caso di specie, la realizzazione dell’opera pubblica è espressione, altresì, degli ottimi rapporti che la centrale “Vigata” ha da sempre intrattenuto con il Comando della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle che, attraverso l’attuale Comandante, ha espresso vivo ringraziamento per l’attenzione riservata da Enel alla locale Guardia Costiera.