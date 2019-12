Capodanno ad Agrigento con Guè Pequeno in concerto: è ufficiale l’evento in piazza Vittorio Emanuele.

A 2600 anni dalla fondazione della città, Agrigento si prepara a festeggiare il 2020 con un concertone di Capodanno in piazza Piazza Vittorio Emanuele.

Ad annunciare l’evento per il Capodanno a Agrigento è il sindaco di Agrigento Calogero Firetto che, attraverso un post sui social, conferma in via ufficiale la presenza del cantante di Guè Pequeno per festeggiare la notte di San Silvestro. La piazza che accoglierà il concerto è Piazza Vittorio Emanuele che darà vita a festeggiamenti in musica prima dell’atteso live show Guè Pequeno & Noche de Fuego.

Guè Pequeno in piazza non sarà solo: ci sarà anche la cantante Tania, opening del suo evento, che si esibirà poco prima di lui con il suo brano “L’abisso dentro me” remixato dal grande Dj nazionale HighlanderDj e successivamente Alisia con “Se te ne vai”. Restano da confermare gli orari precisi delle esibizioni che accompagneranno l’antichità della città di Agrigento con la modernità del rap per una notte di San Silvestro indimenticabile.