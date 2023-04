Capogruppo consiliari Favara: Auspichiamo il ravvedimento dell’opposizione ostruzionista

Riceviamo e pubblichiamo la nota dei capogruppo consiliari di Favara per i Beni Comuni e Partito Democratico, Pasquale Cucchiara e Salvatore Bellavia, dove hanno espresso preoccupazione per l’ennesima caduta del consiglio comunale. Nella loro nota, i consiglieri hanno dichiarato la loro delusione per la mancata votazione sulla demolizione e ricostruzione della scuola “A. Mendola”, che è particolarmente importante per la comunità di Favara, e su altre due importanti opportunità relative all’invio di notifiche digitali e la costituzione di 3 comunità energetiche. La seduta del consiglio comunale si è aperta con un numero appena sufficiente di consiglieri comunali, ma è stata interrotta dopo la richiesta del collega Carmelo Sanfratello di verificare il numero legale. L’opposizione è stata accusata di agire come una forza ostruzionista e di voler distruggere tutto quello che l’amministrazione produce. La nota ha segnalato la responsabilità politica di alcuni membri dell’opposizione, mentre auspica che la situazione si risolva pacificamente e democraticamente nelle sedi opportune.

Sotto la nota integralmente allegata:

I capogruppo consiliari di Favara per i Beni Comuni e Partito Democratico, Pasquale Cucchiara e Salvatore Bellavia, esprimono preoccupazione per l’ennesima caduta del consiglio comunale .

Alla vigilia di questo appuntamento eravamo desiderosi di votare la demolizione e ricostruzione della scuola “A. Mendola”, a cui tutti i favaresi sono particolarmente legati,ed altre due opportunità relative all’invio di notifiche digitali e la costituzione di 3 comunità energetiche.

Siamo fortemente delusi perché, secondo le nostre previsioni, doveva essere un consiglio comunale di orgoglio politico, di rivalsa nei confronti di chi non crede nella buona politica e un momento di fierezza per aver portatoalla città la bellezza di circa 11 milioni di euro.

Nei fatti, la seduta si è aperta con un numero appena sufficiente di consiglieri comunali ma, il collega Carmelo Sanfratello, chiedendo la verifica del numero legale ha dichiarato di abbandonare l’aula assicurandosi, di fatto, che la caduta cadesse.

L’opposizione ha lanciato un messaggio inequivocabile che mira a distruggere tutto quello che l’amministrazione produce. Un comportamento irresponsabile e incomprensibile che configura questa parte dell’opposizione come una forza dichiaratamenteostruzionista e che agisce, per chissà quali motivi, contro la città. Per onore di cronaca segnaliamo la responsabilità politica assunta da una parte dell’opposizione, ovvero Gerlando Nobile (FDI), Massimo Milazzo (UDC) e tutto il gruppo DC rappresentato dal capogruppo Rino Castronovo, Salvatore Fanara e Marianna Zambito.

Auspichiamo che questa parte dell’opposizione si ravveda e continui democraticamente ad esercitare il proprio ruolo di opposizione nelle sedi opportune.