Carabinieri Agrigento in campo per una movida sicura: controllati i locali di Casteltermini

Nella notte fra venerdì e sabato i Carabinieri di Casteltermini sono intervenuti, a seguito di alcune segnalazioni arrivate dai residenti, per garantire il rispetto dell’ordinanza comunale che prevede il termine degli intrattenimenti musicali a mezzanotte.

Una fredda notte nel weekend della provincia che inizia. Alcuni residenti hanno segnalato musica, gradita si, ma non ben oltre la mezzanotte. Un po’ troppo per consentire di riposare dopo una lunga settimana di lavoro. Questo lo scenario in cui si sono trovati ad intervenire i Carabinieri della Radiomobile di Cammarata, che durante una delle numerose pattuglie notturne sono scesi dalla “gazzella” per obbligare il gestore di un noto bar di Casteltermini a spegnere la musica che già a mezzanotte andava interrotta.

L’intervento rientra nel più ampio contesto dell’operazione “Natale sicuro” disposta dal Comando provinciale di Agrigento. Tra gli obiettivi, anche quello di garantire un regolare andamento della movida giovanile nel rispetto di una necessaria serenità dei resdienti.