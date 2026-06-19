Carla e Viola Bartoli protagoniste a Singapore, l’orgoglio della presidente Mignemi

Il prestigioso palcoscenico internazionale di Singapore si tinge anche dei colori di Favara grazie al brillante risultato raggiunto da Carla e Viola Bartoli, protagoniste del festival internazionale “The Art of City Making”. Le due giovani favarese, rispettivamente di 20 e 16 anni, hanno rappresentato con competenza e passione il progetto culturale Countless Cities, ideato da Farm Cultural Park, suscitando interesse e apprezzamento da parte di istituzioni e rappresentanti provenienti da diversi Paesi del mondo. Un traguardo che non è passato inosservato e che ha raccolto il plauso della presidente del Consiglio comunale di Favara, Miriam Mignemi, la quale ha voluto esprimere pubblicamente le proprie congratulazioni alle due ragazze per l’importante esperienza vissuta e per aver portato il nome di Favara su uno dei più autorevoli palcoscenici internazionali dedicati all’innovazione urbana, alla cultura e al futuro delle città.



Di seguito il messaggio integrale diffuso dalla presidente del Consiglio comunale Miriam Mignemi: “È con immensa soddisfazione e orgoglio che, a nome mio e del Consiglio Comunale , desidero rivolgere i miei più sentiti complimenti a Carla e Viola Bartoli per l’eccezionale risultato ottenuto al prestigioso festival internazionale “The Art of City Making” di Singapore. Le nostre giovanissime concittadine, di appena 20 e 16 anni, hanno raccontato con maturità, passione e naturalezza Countless Cities, il format culturale ideato da Farm Cultural Park, davanti al Primo Ministro di Singapore e a rappresentanti istituzionali provenienti da tutto il mondo. Non è cosa da poco: due ragazze di Favara che parlano di città, arte e futuro su uno dei palchi più importanti a livello internazionale. Molto rilevante è anche l’interesse mostrato dalle autorità di Singapore verso Countless Cities, che potrebbe aprire, nei prossimi anni, nuove e importanti collaborazioni internazionali. A Carla e Viola e alla famiglia Farm Cultural Park va il nostro grazie più autentico per aver rappresentato, con semplicità e competenza, non solo Farm Cultural Park, ma l’intera comunità favarese. La loro presenza a Singapore dimostra che i nostri giovani, se messi nelle condizioni giuste e sostenuti da progetti seri, possono davvero arrivare lontano. Come Presidente del Consiglio Comunale, ma prima ancora come cittadino di Favara, posso dire senza esitazione che siamo tutti orgogliosi di voi e di ciò che avete saputo costruire.”