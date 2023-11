Carmelo Matina: Un secolo di vita e impegno per Favara

Oggi è un giorno straordinario per la comunità di Favara, in quanto celebriamo il centesimo compleanno di un uomo straordinario, Carmelo Matina. La sontuosa celebrazione avrà luogo presso il suggestivo Castello Chiaramontano di Favara, un luogo che ha visto crescere e prosperare la vita di questo illustre cittadino. Carmelo Matina, nato un secolo fa, ha attraversato i decenni con dignità, determinazione e amore per la sua famiglia e la sua città. Una figura rispettata e amata, il signor Matina ha trascorso i primi anni della sua vita come minatore presso la miniera Ciavolotta, un’esperienza che ha forgiato il suo carattere tenace e instancabile.

Negli anni settanta, il destino ha guidato Carmelo Matina verso un nuovo capitolo della sua vita professionale quando ha iniziato a lavorare come impiegato presso il Comune di Favara. Con competenza e dedizione, ha contribuito al progresso della sua comunità, guadagnandosi il rispetto di tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerlo.



Nella sua lunga vita, Carmelo Matina ha affrontato la perdita della sua amata moglie ed del suo amatissimo giovane nipote Giuseppe, sostenuto dalla forza della sua famiglia. Una famiglia che comprende quattro figli, due maschi e due femmine, arricchita da 18 nipoti e due pronipoti, i quali sono la testimonianza vivente dell’amore e della dedizione che il signor Matina ha instillato nella sua famiglia.

La sua impronta nella storia politica di Favara è indelebile. Carmelo Matina è stato uno dei primi consiglieri comunali del dopoguerra, eletto con un notevole consenso popolare. Un fermo sostenitore del sindaco Gaetano Guarino, ha contribuito attivamente al progresso della città, come descritto nel libro dello storico favarese Calogero Castronovo, “Favara l’assassinio di Gaetano Guarino”. L’eredità politica di Carmelo Matina è stata portata avanti con orgoglio dai suoi nipoti diretti e indiretti, tra cui Martino Tinaglia, Carmelo Tinaglia e l’ex sindaco Rosario Manganella, tutti impegnati nel vecchio partito comunista. In questo giorno speciale, rivolgiamo i nostri più sinceri auguri a Carmelo Matina e a tutta la sua famiglia. Il suo centesimo compleanno è un’occasione per riflettere sulla sua straordinaria vita, unendo la comunità di Favara per celebrare un uomo che ha contribuito in modo significativo al tessuto della nostra città.