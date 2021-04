Carmelo Pullara Presidente della neo Commissione Speciale “ Di indagine e studio per il monitoraggio dell’attuazione delle Leggi.”

Sarà il deputato regionale l’On. Carmelo Pullara a presiedere la commissione speciale di Indagine e di studio per il Monitoraggio dell’attuazione delle leggi istituita a Sala D’Ercole.

La Commissione si è riunita oggi per l’elezione dell’ufficio di Presidenza.

“Ringrazio opposizione e maggioranza-sono le parole del deputato regionale e Presidente e segretario politico organizzativo del movimento “Onda”- per il voto unanime dei presenti e la fiducia e responsabilità concessami. Consapevole del grande compito affidato lo svolgeremo al meglio e con impegno per raggiungere l’obiettivo del nuovo organismo parlamentare unitamente ai colleghi parlamentari eletti vice presidenti On. Emanuele Dipasquale e On. Daniela Ternullo e segretario On. Giovanni Cafeo.”