Carmelo Sardo presenta in tour il suo nuovo libro “L’ultima estate di un uomo perbene”. Una storia negata, una verità dimenticata

“E’ la storia più dolorosa che mi sia mai capitato di scrivere”. Così lo scrittore agrigentino Carmelo Sardo descrive il suo nuovo libro “L’ultima estate di un uomo perbene” (Zolfo editore) in cui racconta la vita e la morte di Giuseppe Tragna, direttore dell’agenzia di Agrigento della banca popolare Sant’Angelo quando il 18 luglio 1990 venne ucciso in un agguato davanti la sua villetta di san Leone dove si trasferiva d’estate con la famiglia. La storia di un uomo semplice, non un eroe, ma un padre di famiglia tutto casa e lavoro, che scopre movimenti economici sospetti nella banca che è andato a dirigere, denuncia e non si piega e per questo sarà ucciso. E da morto subirà l’onta infamante di un’accusa terribile: quella di essere un pedofilo. Accusa falsa che per smontare la famiglia si è battuta per oltre trent’anni contro l’ottusità delle istituzioni che infine hanno dovuto riconoscere Tragna come <vittima innocente di mafia>. Con questo libro, un saggio-romanzato, Sardo torna alla sua vocazione più autentica: il racconto civile d’inchiesta. Lo fa strappando all’oblio una delle vicende più tragiche della cronaca siciliana, offrendo al lettore non solo una meticolosa ricostruzione giornalistica, ma un vero e proprio atto di giustizia e di risanamento della memoria storica. La forza straordinaria di questo libro risiede nella sua struttura narrativa, capace di bilanciare il rigore dell’inchiesta con la delicatezza del romanzo familiare.

Carmelo Sardo porta in giro in Sicilia questo suo ultimo libro con un intenso ciclo di presentazioni. Si comincia mercoledì otto luglio al Camparia di Favignana ore 18.30 dialogando con la scrittrice Rosita Manuguerra. Giovedì 9 luglio tappa a Siculiana Marina ore 19 presso Rosa dei venti con il giornalista Silvio Schembri. Venerdì 10 luglio ore 18,30 l’attesissima presentazione ad Agrigento dove tutto è successo, alla terrazza del circolo del tennis di via san Vito organizzata dal Mercante di Libri, con i saluti del sindaco di Agrigento, Michele Sodano e della presidente del circolo Lucia La Marca, introduce Alessandro Accurso Tagano titolare del Mercante di Libri, dialoga con Sardo Paola Gaglio; Lunedì 13 luglio ore 19 a Mazara del Vallo nell’ambito della rassegna “Coordinate letterarie”; martedì 14 luglio ore 18.30 a Sambuca di Sicilia per “Zabook incontri letterari al Borgo” ; giovedì 16 luglio ore 18,30 Museo archeologico Marsala; domenica 19 luglio ore 21.00 Burgio con premiazione; lunedì 20 luglio ore 21.30 Punta Secca (Ragusa) nei luoghi di Montalbano; martedì 21 luglio Santa Elisabetta (Ag) con Francesco Rizzo; mercoledì 22 luglio ore 21.30 Cannatello Agrigento presso Lido Mareo. Altre tappe seguiranno a Settembre.