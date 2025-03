Carnevale 2025: l’I.C.” Falcone Borsellino” “Ombelico del mondo…”

Alla “Falcone Borsellino” i popoli del Mondo festeggiano il Carnevale, tra musica, balli e auspici di Pace. Per la realizzazione di gran parte dei costumi i docenti, i genitori e gli alunni hanno fatto ricorso ad indumenti già utilizzati, esaltando il riuso e la sostenibilità, temi affrontati con l’adesione al progetto “M’ illumino di Meno”.

“È stata una grande festa- ci dice la dirigente scolastica Maria Vella- di colori e di allegria.

Ritorneremo per strada con gli abiti dei popoli di tutti i Continenti il 21 marzo, per festeggiare la Pace nel primo giorno di Primavera. Il mondo è continuamente turbato da crimini di guerra e dalla scuola vuole partire un piccolo ma significativo messaggio di pace”.