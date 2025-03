Carnevale Favarese 2025, festa riuscita: il messaggio degli organizzatori

Dopo giorni di festa, colori e allegria, il Carnevale Favarese 2025 si è concluso con un bilancio più che positivo. Gli organizzatori, entusiasti del riscontro ricevuto, hanno voluto esprimere la loro gratitudine attraverso un comunicato stampa, inviato alla nostra redazione, per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione. Di seguito, il comunicato integrale: “L’ abbiamo rifatto di nuovo, siamo riusciti dopo 5 anni dall’ultimo “Carnevale Favarese” a riempire le strade di Favara di ragazzi e famiglie con bambini. Non è stato facile rimettere in piedi una macchina organizzativa così complessa ma la volontà , spinta dal ricordo di due cari amici “Cicciu Vetro (Marianeddru)” e “Lillo Scibetta” storici carristi a cui abbiamo dedicato la manifestazione, è stata più forte delle difficoltà incontrate. Il gruppo capitanato da Davide Russello presidente dell’ “Aics Soccorso Sanitario”, associazione organizzatrice del “Carnevale Favarese 2025”, Patrocinata dal Comune di Favara e in collaborazione con AIDO, i ragazzi di via Agrigento e dintorni, ringraziano ; l’assessore al ramo AiroFarullaAngelo per la collaborazione il lavoro svolto, alle forze dell’ordine che hanno garantito la sicurezza della manifestazione, alla “Misericordia di Favara” e alla “Croce Rossa” per il servizio di soccorso sanitario, all’ Associazione di Volontariato di Protezione Civile Grifoni e all’ANC sezione di Agrigento per il servizio di volontariato e per finire a tutti i favaresi che hanno contribuito tramite l’acquisto dei biglietti e tutti gli SPONSOR che hanno contribuito economicamente. Un grosso Plauso và ai ragazzi che hanno partecipato alla costruzione dei Carri Allegorici oltre che alle migliaia di ragazzi e ragazze che nelle tre serate sono scesi in strada a ballare e a divertirsi assieme: ci avete ripagato del duro lavoro che abbiamo fatto , Grazie Favara. E per ultimo, ma no è ultimo, il nostro sindaco Antonio Palumbo per essere stato per tutte le serate accanto ai carri a vigilare, a correre per sedare sul nascere ostilità e a divertirsi con i Favaresi. Grazie Favara per averci sostenuto ed emozionato”.