Carosello di eccellenza: Favara protagonista alla Fieracavalli con tre gioielli Andalusi

La scorsa domenica ha decretato la conclusione trionfale della 125esima edizione di Fieracavalli a Verona, e tra gli spettacoli equestri che hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso, spicca l’eccezionale esibizione di tre purosangue accompagnati da altrettanti cavalieri provenienti da Favara. Nel suggestivo padiglione, tre autentici gioielli della razza Andalusa, nota come “Pura Razza Spagnola”, hanno rubato la scena: Legendario HR di Roberto Pullara, Ultra Eucalipto di Benedetto Sorce e Amoroso di Salvatore Sgarito. Questi magnifici destrieri, oltre a catturare l’attenzione, hanno ottenuto risultati positivi premiati con riconoscimenti che hanno fatto brillare di orgoglio i loro padroni.

Ciò che ha reso veramente unico questo evento è stato l’impegno straordinario di questi tre appassionati, devoti da anni a un meticoloso lavoro di riscoperta della razza Andalusa. La 125esima Fieracavalli, celebre rassegna internazionale nel mondo equestre, ha visto la “Pura Razza Spagnola” emergere con uno spettacolo eccezionale di carosello equestre. Un vero e proprio balletto di alta scuola che ha posto al centro della scena gli splendidi stalloni, incantando il pubblico con la loro eleganza e maestosità, esibendosi in figure di velocità e precisione che hanno lasciato il segno.

Roberto Pullara, Benedetto Sorce e Salvatore Sgarito hanno dimostrato un impegno straordinario nel preservare e promuovere la bellezza della razza Andalusa. La presentazione di Legendario HR, Ultra Eucalipto ed Amoroso ha regalato al folto pubblico presente un’esperienza indimenticabile, immergendoli nell’arte equestre e rendendo Favara una vera protagonista della Fieracavalli. Una forte presenza di appassionati di Favara ha sostenuto le loro esibizioni, tra cui il consigliere comunale Salvatore Fanara e altri amici che hanno potuto ammirare le straordinarie performance.



Questa manifestazione non è solo una passerella per cavalli e proprietari, ma un palcoscenico in cui la passione per l’equitazione e la dedizione alla razza Andalusa si sono fuse in una performance straordinaria. Favara, con la sua delegazione di eccellenza, ha contribuito a rendere la 125esima Fieracavalli un’edizione memorabile e indimenticabile. Un trionfo che conferma ancora una volta che la città siciliana è una forza irrinunciabile nel panorama affascinante e competitivo dell’equitazione.