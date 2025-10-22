Casa Sanremo: Futura Company, con lo spazio digitale Futura Hub, sara’ media partner di Casa Sanremo insieme a Doubleduck, societa’ specializzata in eventi musicali

Futura Company, società specializzata in management, consulenza aziendale e creazione di format, sarà media partner di Casa Sanremo – l’area ufficiale di ospitalità del Festival della Canzone Italiana – con Futura Hub, un digital hub che unisce creatività e musica. All’interno di Casa Sanremo avrà sede il primo spazio dedicato alle brand experience e alla creazione di contenuti cross–mediali. Futura Company ideerà per ciascun cliente un progetto dedicato e studiato, con la possibilità di creare corner personalizzati, allestire spazi tailor made, ospitare talent e influencer, organizzare shooting, interviste e contenuti live. Futura Company potrà dare il via ad attività interattive con il pubblico grazie al supporto di DoubleDuck, società specializzata in eventi musicali, che si occuperà della direzione artistica e dell’organizzazione di show. Verranno così coniugate l’esperienza unica del Festival insieme ad attività immersive ed eventi curati nel minimo dettaglio. La musica e la creatività saranno al centro del progetto garantendo dinamismo e professionalità in ogni singola iniziativa.

“Sono molto felice di questa collaborazione, che mira a consolidare l’attività di sviluppo di format e progetti cross–mediali, da sempre uno dei nostri tratti distintivi”, ha dichiarato Valentina Cammarata , FOUNDER&Ceo di Futuramanagement. Lavorare con una realtà importante come Casa Sanremo ci permette di creare un hub creativo con progettualità su misura per i diversi clienti, dando vita a iniziative ad alto impatto e grazie anche alla joint venture con DoubleDuck, di aprirci al mondo degli eventi musicali”, ha concluso Cammarata.



“Entrare a far parte di Casa Sanremo rappresenta per me l’occasione di contribuire a un progetto che da anni valorizza la musica, i talenti e l’eccellenza italiana”, dichiara Denys Mandaglio, FOUNDER .“Porterò la mia esperienza nella direzione artistica e nello sviluppo creativo per costruire nuove connessioni tra intrattenimento, brand e pubblico, con una visione moderna e internazionale. Credo profondamente che la musica e l’arte siano ponti capaci di unire mondi diversi e Casa Sanremo è il luogo ideale per dare vita a collaborazioni e idee che lascino un segno concreto nel panorama artistico”, conclude Mandaglio.



“Sono entusiasta di queste nuove sinergie. La presenza a Casa Sanremo di FUTURA HUB e DoubleDuck rappresenta un valore strategico fondamentale: Casa Sanremo si proietta in modo professionale e di alto livello verso connessioni significative e diversificate, con una nuova apertura verso il mondo digital e social, ampliando così la visibilità e la qualità dell’evento”, ha dichiarato Vincenzo Russolillo, patron di Casa Sanremo.



