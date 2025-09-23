Casa Sanremo OFF: Albano presenta “Il sole dentro”, in dialogo con Pino Aprile e Grazia Serra

Il prossimo sabato 27 settembre, alle ore 18:00, presso l’incantevole cornice dell’Eleamare Resort di Ascea (SA), si terrà uno degli appuntamenti più attesi della rassegna Casa Sanremo OFF. Protagonista della serata sarà Albano, in dialogo con lo scrittore e giornalista Pino Aprile e con la giornalista Grazia Serra, per la presentazione del suo libro Il sole dentro, edito da Mondadori. L’evento rappresenta una prestigiosa occasione culturale che unisce personalità di spicco e riflessione letteraria, nel quadro suggestivo del Cilento.

Casa Sanremo OFF è il format itinerante nato dall’esperienza di Casa Sanremo, da anni fulcro di ospitalità e produzione televisiva durante il Festival di Sanremo. Questa versione “OFF” porta la qualità, la creatività e il talento in tutta Italia, proponendo eventi culturali, grandi incontri, nuove produzioni radiofoniche e televisive, oltre a corsi di formazione e laboratori. Si tratta di un progetto crossmediale che valorizza le eccellenze del territorio e promuove momenti di socialità, dialogo e spettacolo, rafforzando l’identità culturale e turistica delle Città ospitanti.

Durante la serata del 27 settembre, Albano racconterà il percorso che lo ha portato alla scrittura de Il sole dentro. Il volume è un’autobiografia intensa e sincera, divisa in quattro sezioni che rappresentano le “stagioni” della sua vita: dalla fatica delle origini, alla conquista del successo, dagli incontri internazionali ai grandi dolori, passando per traguardi straordinari e momenti di riflessione. Il libro narra con profondità la storia di un artista capace di attraversare l’Italia del dopoguerra, la migrazione, la tempra contadina, la fede, la famiglia e le grandi passioni, offrendo una visione autentica del lato malinconico e umano del cantante. La presentazione sarà arricchita dagli interventi di Pino Aprile e Grazia Serra, con opportunità di dialogo tra l’ospite, i relatori e il pubblico, all’interno di un programma che mira a coniugare tradizione e innovazione, portando ovunque il valore della creatività italiana e dando voce ai grandi protagonisti della musica e della letteratura.

Informazioni Evento | Casa Sanremo OFF – Gruppo Eventi

– Quando: Sabato 27 Settembre, ore 18:00

– Dove: Eleamare Resort, Ascea (SA)

– Protagonisti: Albano, Pino Aprile, Grazia Serra

– Libro: “Il sole dentro” (Mondadori)