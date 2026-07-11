Cassa Edile Agrigento, via all’erogazione della gratifica ferie per oltre 4.400 lavoratori

La Cassa Edile di Agrigento comunica che, a decorrere dal prossimo 13 luglio 2026, prenderanno il via i pagamenti della gratifica per ferie, corrispondente alla quattordicesima mensilità, per il periodo di competenza che va da ottobre 2025 a marzo 2026. Si tratta di un’operazione finanziaria imponente che quest’anno immetterà direttamente nel circuito economico locale un importo complessivo pari a 3.342.062,00 euro, andando a beneficio di una platea di ben 4.485 lavoratori edili della provincia di Agrigento. Questo adempimento periodico rappresenta un pilastro del sistema di welfare contrattuale del settore edile, volto a garantire stabilità e tutele concrete alle maestranze e alle loro famiglie in vista della pausa estiva, confermando il ruolo centrale dell’ente bilaterale come garante della regolarità e del sostegno al lavoro sul territorio. In merito a questo importante traguardo operazionale, interviene il presidente della Cassa Edile di Agrigento, Carmelo Salamone. “L’erogazione di oltre tre milioni di euro a quasi quattromilacinquecento operai non è soltanto un atto dovuto o un passaggio burocratico – spiega -, ma costituisce una formidabile boccata d’ossigeno per l’economia di tutta la nostra provincia. In un momento storico in cui il settore delle costruzioni continua a trainare lo sviluppo della nostra terra tra mille difficoltà, la Cassa Edile dimostra con i fatti la propria efficienza logistica e la vicinanza reale ai bisogni della forza lavoro. Questi numeri testimoniano la vitalità del nostro comparto e l’importanza strategica della bilateralità, che tutela i diritti dei lavoratori e al contempo sostiene il tessuto sociale agrigentino”.