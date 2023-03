Castello Chiaramonte. “Donna, Vita, Libertà”: incontro a Favara per la Giornata Internazionale della Donna

Il Castello Chiaramontano di Favara sarà il luogo dell’incontro “Donna, Vita, Libertà” domani alle ore 10. Questo evento, promosso dal Comune e dall’Assessorato alla Solidarietà sociale guidato da Antonella Morreale, sarà un momento di riflessione sul tema della condizione femminile nella Giornata internazionale della Donna, che unisce arte, impegno civico e memoria.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Antonio Palumbo e del presidente del Consiglio comunale Miriam Mignemi, gli studenti della quinta D primaria dell’Istituto “Gaetano Guarino” interverranno con “Donne ebree in Sicilia” e “Il suono della Shoah”, fornendo una preziosa testimonianza storica sull’esperienza femminile.

Segue il contributo del Caffè Letterario con la presentazione di “Quando le donne cambiano il mondo – 15 donne che hanno fatto la storia”, che celebrerà i risultati ottenuti dalle donne che hanno influenzato la storia. Inoltre, le tele realizzate della pittrice Giusy D’Anna saranno esposte, arricchendo l’evento con la bellezza dell’arte.

Il Lions Club “Valle dei Templi” consegnerà un omaggio floreale alle donne ucraine che vivono da più di un anno in città, in modo da dimostrare solidarietà e supporto per la loro integrazione.

L’appuntamento si concluderà con l’intervento artistico di Oriana Poloca, promosso dal C.I.F. Comunale di Favara “N.D. Maria Ghibellini Turco”, che rappresenta un’opportunità per apprezzare l’arte e la creatività delle donne. L’incontro “Donna, Vita, Libertà” rappresenta un momento significativo per la celebrazione della Giornata internazionale della Donna e per la promozione della cultura dell’uguaglianza di genere. La partecipazione attiva di studenti, artisti e associazioni dimostra l’importanza di lavorare insieme per sostenere la lotta contro ogni forma di discriminazione e violenza di genere, in modo da costruire un futuro più equo e solidale per tutte le donne.