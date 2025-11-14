Castello Chiaramonte. Il trailer su Gaetano Guarino emoziona la comunità di Favara

Ieri sera, al Castello Chiaramonte di Favara, si è svolta la conferenza stampa dedicata al film “Tradimento e Potere”, un progetto che racconta la vita e la tragica storia di Gaetano Guarino, sindaco di Favara assassinato il 16 maggio 1946 dopo appena 65 giorni dal suo insediamento. La sala era piena di gente. Tante persone sono venute per ascoltare, capire e sostenere questo lavoro dedicato a una pagina importante della nostra storia. L’incontro è stato organizzato dall’associazione Città Aperta, con il patrocinio del Comune di Favara. In sala erano presenti gli assessori Carmen Lo Presti e Angelo Airo Farulla, insieme a tanti cittadini interessati a conoscere il lavoro che sta portando alla realizzazione del film. A presentare il progetto è stato Stefano Vinciguerra, ideatore, regista e sceneggiatore del film. Con lui i registi Lilia Alba e Dino Patti, l’aiuto regia Rino Vetro. Un gruppo che sta portando avanti la produzione con impegno e cura.



Assente alla conferenza il sindaco Antonio Palumbo, impegnato in altri appuntamenti istituzionali. Non era presente neanche Calogero Castronovo, autore del libro “L’assassinio di Gaetano Guarino”, da cui trae ispirazione il film. Durante la serata sono stati ringraziati anche i sostenitori economici del progetto, che con il loro contributo stanno permettendo l’avanzamento della produzione. Nel suo intervento, Stefano Vinciguerra ha spiegato come è nata l’idea del film: “Questo progetto è nato nel 2020, nei giorni difficili del Covid. Mi fu regalato il libro di Castronovo e quella storia mi colpì profondamente. Mi sono chiesto chi fosse davvero Gaetano Guarino e perché avesse scelto di restare fedele ai suoi valori fino all’ultimo. È lì che ho sentito il bisogno di trasformare quella lettura in qualcosa che potesse arrivare anche ai più giovani. Il film è il mio modo per restituire voce a un uomo onesto e coraggioso”.



Il film prevede 60 scene, molte delle quali già girate a Favara, nei luoghi reali che furono teatro dei fatti. Oltre agli attori protagonisti, il progetto coinvolge una grande partecipazione popolare di più di 150 persone tra attori, tecnici, comparse e aziende del territorio. Durante la serata è stata anche dedicata una poesia a Gaetano Guarino dal poeta dialettale Totò Mossuto, un momento particolarmente sentito che ha aggiunto intensità emotiva all’incontro, rendendo omaggio alla figura del sindaco attraverso la voce e il linguaggio della tradizione popolare.



La serata si è conclusa con la proiezione di una anteprima di circa 7 minuti, accolta con emozione e applausi dai presenti (vedi video). In fine serata, un intervento è stato fatto da Carmelo Castronovo, presidente ANPI per complimentarsi con Vinciguerra per l’iniziativa. “Tradimento e Potere” si presenta come un progetto che mira a diventare un patrimonio culturale per Favara, un modo per mantenere viva la memoria di Gaetano Guarino e del suo impegno per la giustizia e la comunità.