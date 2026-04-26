Un’area di circa 1000 metri quadri in territorio di Casteltermini, è stata sequestrata dalla Polizia provinciale del Libero consorzio comunale di Agrigento. L’area posta sotto sequestro, si trova in contrada Manganaro e al suo interno sono stati rinvenuti rifiuti di vario genere compreso l’Eternit, materassi, sanitari e altri materiali potenzialmente pericolosi per la salute. Notevoli quantità di rifiuti sono stati rinvenuti ai margini di una strada comunale che, seppur sbarrata da transenne e con un’ordinanza di interdizione al transito veicolare, è diventata una discarica abusiva che dovrà essere bonificata. “l’intera area – ha detto il comandante della Polizia provinciale, tenente colonnello Salvatore Lombardo – continuerà ad essere monitorata con attenzione dai nostri agenti per contrastare il fenomeno sempre più diffuso dell’abbandono di rifiuti”.
Casteltermini, la Polizia Provinciale ha sequestrato un’area trasformata in discarica abusiva
Un’area di circa 1000 metri quadri in territorio di Casteltermini, è stata sequestrata dalla Polizia provinciale del Libero consorzio comunale di Agrigento. L’area posta sotto sequestro, si trova in contrada Manganaro e al suo interno sono stati rinvenuti rifiuti di vario genere compreso l’Eternit, materassi, sanitari e altri materiali potenzialmente pericolosi per la salute. Notevoli quantità di rifiuti sono stati rinvenuti ai margini di una strada comunale che, seppur sbarrata da transenne e con un’ordinanza di interdizione al transito veicolare, è diventata una discarica abusiva che dovrà essere bonificata. “l’intera area – ha detto il comandante della Polizia provinciale, tenente colonnello Salvatore Lombardo – continuerà ad essere monitorata con attenzione dai nostri agenti per contrastare il fenomeno sempre più diffuso dell’abbandono di rifiuti”.