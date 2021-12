Castrofilippo (AG): arriva “M.Orfei”, il Circo dei campioni

Un grandioso evento a Castrofilippo, in provincia di Agrigento… Arriva il Circo dei campioni “Circo M.Orfei” e per l’occasione e per la sua grandiosità installa le proprie strutture al Centro Commerciale “Le Vigne” a pochissimi chilometri da Canicattì: per la prima volta in assoluto un complesso circense monta le proprie tensostrutture presso il Centro Commerciale.

Il Circo M.Orfei sarà a Castrofilippo dall’8 dicembre e sino al 19 dicembre, per poi spostarsi a Palermo per trascorrere il periodo delle festività natalizie.

Uno spettacolo di un certo livello quello che verrà presentato: protagonisti i trapezisti tra cui Yuri Martini (trapezista originario di Caltagirone).

Ma non solo: clown, giocolieri, contorsionisti e tanto altro. In esclusiva l’elefante Dumbo, il Trasformer Bumblebee, la ruota della morte e il globo d’acciaio, all’interno del quale sfrecceranno i motociclisti freestyle.

“Il nostro circo – afferma la direzione – è una vera e propria bomboniera viaggiante dove vi sentirete a proprio agio come se foste a casa vostra. La struttura è dotata di tutti i confort, è climatizzata e vi accoglierà in comode poltroncine presenti in tutti i settori in maniera da avere una visibilità perfetta da ogni ordine di posto. Questo vi renderà protagonisti del grande show fino a farvi sfiorare la pista come vuole la struttura del circo, concepita per questo spettacolo, che vuole far stare il pubblico più vicino possibile alla pista.” Uno spettacolo da non perdere per Castrofilippo e dintorni.