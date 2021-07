CASTROFILIPPO. AUTOVETTURA IN FIAMME

Nel pomeriggio di ieri 01 luglio 2021 un uomo residente del posto di 40 anni, disoccupato, si è presentato presso la Stazione dei Carabinieri di Castrofilippo per denunciare l’incendio della propria autovettura Renault Scenic. L’autovettura si trovava all’interno di un appezzamento di terreno di proprietà dell’uomo, sito in zona Contrada Fontana, in quanto era stata sequestrata nel febbraio scorso poiché circolava senza la prescritta assicurazione obbligatoria. Indagano i Carabinieri sulle cause dell’incendio.