Castrofilippo si prepara alla 31ª Sagra della Cipolla Paglina: gusto, tradizione e spettacolo

In collaborazione con il Comune di Castrofilippo e l’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: la 31ª edizione della Sagra della Cipolla Paglina di Castrofilippo. Un evento che, nel 2024, ha registrato un successo straordinario grazie alla partecipazione calorosa di cittadini, turisti e appassionati di gastronomia. Per il 2025, l’obiettivo è fare ancora meglio, offrendo un programma ricco di gusto e intrattenimento, tra degustazioni, spettacoli e momenti di condivisione.

Le date da segnare sono: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 25, 28, 29 e 30 agosto 2025. Il cuore della manifestazione sarà, come sempre, Viale Bonfiglio, dove ogni sera si potranno gustare piatti a base della celebre cipolla paglina, preparati dagli operatori della ristorazione e dalle associazioni locali.

L’apertura della sagra è prevista per venerdì 8 agosto alle ore 20:30 con la partecipazione dei gruppi di tamburinara “Santa Venere e San Vincenzo” e l’esibizione dell’artista Mia Arnone. Sabato 9 agosto, alle ore 21:00, le degustazioni saranno accompagnate dal concerto degli Hmora. Domenica 10 agosto, sempre alle ore 21:00, è in programma un’esibizione di show cooking. Lunedì 11 agosto la serata sarà all’insegna del cabaret con Dario Bandiera, mentre martedì 12 agosto chiuderà il primo ciclo di eventi il concerto de I Cugini di Campagna. La Sagra della Cipolla Paglina è un’occasione per celebrare un prodotto tipico del territorio e, allo stesso tempo, vivere serate di festa in un’atmosfera accogliente e familiare. L’Amministrazione comunale invita tutti a partecipare. Non si tratta solo di una festa, ma di un momento di valorizzazione delle eccellenze locali e promozione del territorio attraverso i suoi sapori e le sue tradizioni.