Castrofilippo, tra memoria e storia. Partecipata la seconda Camminata Storica sui luoghi della battaglia del 1943

Una mattinata dedicata alla memoria, alla storia e alla riflessione quella vissuta oggi a Castrofilippo, dove si è svolta la seconda Camminata Storica organizzata dall’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci – Sezione di Castrofilippo, presieduta da Calogero Astuto. L’iniziativa è stata promossa nell’approssimarsi dell’83° anniversario dello sbarco delle truppe alleate in Sicilia, avvenuto il 10 luglio 1943, e della successiva Battaglia di Castrofilippo del 13 luglio 1943, uno degli episodi che coinvolsero direttamente il territorio agrigentino durante la campagna di Sicilia della Seconda Guerra Mondiale. Numerosi cittadini, soci dell’associazione e rappresentanti del mondo associativo locale hanno preso parte alla manifestazione, che ha avuto inizio nelle prime ore della mattina con partenza da via Luigi Longo. Il percorso, lungo circa sei chilometri, ha attraversato strade e campagne che oltre ottant’anni fa furono scenario di scontri e sofferenze legate al conflitto.



Nel corso della camminata i partecipanti hanno raggiunto i ceppi commemorativi realizzati dall’associazione, luoghi simbolici nei quali è stato reso omaggio ai soldati che combatterono durante quei tragici eventi e a tutte le vittime della guerra. Momenti particolarmente sentiti sono stati accompagnati dalla lettura di testimonianze e brani storici dedicati alla battaglia e al difficile periodo vissuto dalla popolazione locale. L’iniziativa non ha avuto soltanto un valore commemorativo, ma anche educativo e culturale. Attraverso il racconto degli avvenimenti che segnarono il territorio nel luglio del 1943, i partecipanti hanno potuto ripercorrere una pagina importante della storia locale, riflettendo al tempo stesso sul significato della pace e sulle conseguenze che ogni conflitto lascia nelle comunità e nelle persone. La manifestazione si conferma così un appuntamento importante per la comunità di Castrofilippo, capace di unire generazioni diverse nel ricordo di eventi che hanno segnato profondamente il territorio e che continuano a rappresentare una preziosa occasione di conoscenza e consapevolezza storica.

