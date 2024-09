CastrumFavara-Akragas: abbonamenti validi per il derby. Niente accrediti, prevendita Imminente

In vista dell’attesissimo derby contro l’Akragas, previsto per domenica 22 settembre, l’ASD CastrumFavara ha diramato una nota ufficiale rivolta ai propri tifosi. In particolare, la società comunica che le tessere di abbonamento relative ai settori Tribuna coperta e Gradinata saranno valide per l’ingresso allo stadio. Pertanto, non sarà proclamata la “Giornata Gialloblù”. Questo segnale di riconoscimento vuole premiare i tifosi che, con il loro sostegno, hanno deciso di abbonarsi durante la campagna lanciata lo scorso agosto. La prevendita dei biglietti per i non abbonati inizierà non appena il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive avrà preso le decisioni necessarie in merito all’organizzazione dell’evento. La società specifica inoltre che non saranno emessi accrediti, fatta eccezione per quelli riservati alla stampa e agli organi federali. Le richieste di accredito già pervenute non verranno considerate. I presidenti della società, Castronovo e Marrone, hanno rivolto un appello ai tifosi: “Vi esortiamo a non insistere. Non emettere accrediti è una forma di aiuto alla squadra e di rispetto verso gli abbonati e tutti coloro che, acquistando i biglietti, sostengono il CastrumFavara”.

Si attende ora con trepidazione l’avvio della prevendita per quella che si preannuncia una delle partite più emozionanti della stagione.