CastrumFavara batte il Licata 2-0: tensioni sugli spalti, partita sospesa per dieci minuti

Si è giocata oggi la sfida playoff di Serie D tra CastrumFavara e Licata Calcio, conclusa con una vittoria netta per 2-0 dei padroni di casa. Una gara intensa, decisa nel secondo tempo e segnata da momenti di forte tensione sugli spalti. Nel primo tempo il CastrumFavara si è mostrato più propositivo, tenendo il possesso e cercando il vantaggio, ma senza riuscire a finalizzare. Si va al riposo sullo 0-0. La partita si sblocca nella ripresa: al 20’, Gabriele Bontà segna di testa il gol del vantaggio. Passano solo sette minuti e Baglione trova il raddoppio, facendo esplodere di gioia il pubblico di casa. Subito dopo il secondo gol, la curva nord, occupata dai tifosi del Licata, ha iniziato a lanciare fumogeni verso l’area di rigore del CastrumFavara. Il gioco viene interrotto. Alcuni sostenitori lanciano una corda con un grosso amo, agganciano la rete della porta e la strappano via, trascinandola fuori dal campo.

L’arbitro è costretto a sospendere la partita per circa dieci minuti, il tempo necessario per ripristinare la rete. Dopo l’intervento degli addetti, la gara riprende e si conclude regolarmente. La vittoria rappresenta un passo fondamentale per il CastrumFavara che rimane in serie D. Ora si attendono eventuali provvedimenti in seguito ai disordini avvenuti sugli spalti.