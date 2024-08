CastrumFavara: gran colpo in avanti. Arriva il bomber argentino Ortiz

È già a disposizione del mister Pietro Infantino ed ha svolto il primo allenamento con i nuovi compagni al “Bruccoleri” Juan Ortiz Lopez, attaccante argentino, lo scorso anno capocannoniere fino a Natale del girone A dell’ Eccellenza siciliana con la maglia del Mazara 46 (in gol a San Cataldo contro di noi alla seconda giornata) prima di approdare in Toscana nella Terranuova Traiana. Ortiz in Italia ha già giocato in serie D in Sardegna con il Castiadas e, successivamente, nella Cavese. Poi l’arrivo in Sicilia a Santa Teresa Riva nello Jonica con oltre 30 gol a sua firma. Successivamente a Caltanissetta con la Nissa, un breve periodo a Budoni e poi a Mazara. Con la maglia giallorossa del Mazara 46 è stato uno dei protagonisti principali del girone d’andata del campionato di eccellenza girone A prima di approdare nella Terranuova Traiana in Toscana. Nato il 21 agosto 1993 a San Isidro, vicino Buenos Aires, è impiegato preferibilmente come punta centrale. Fisico possente, alto 185 cm, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili di Huracan e River Plate. Poi il passaggio al Santos Laguna (Messico) coi quali partecipa in Italia nel febbraio 2012 al Torneo di Viareggio: due presenze e 180 minuti giocati contro Roma (0-2) e Nacional Asuncion (1-0). “Ringrazio la società gialloblu- ci dice il direttore sportivo della CastrumFavara Tino Longo– per avermi permesso di portare a Favara un giocatore d’esperienza, trascinatore in campo, con il fiuto del gol, grandi capacità realizzative di testa, che si mette a disposizione della manovra della squadra, sacrificandosi nell’ economia del gioco e facendosi trovare sempre puntuale sottoporta. Con Ortiz rafforziamo ulteriormente una squadra che dirà la sua nella stagione che inizierà il primo settembre”.