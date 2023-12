Catania, Biblioteca Comunale Vincenzo Bellini. Presentazione del progetto “Il ragazzo inquieto”

Catania, Biblioteca Comunale Vincenzo Bellini, sabato 16 dicembre 2023, ore 17:00 Presentazione del progetto “Il ragazzo inquieto”, il nuovo film documentario di Nella Condorelli, terzo episodio della trilogia dedicata alla storia della Sicilia Invisibile

Catania. Sabato 16 dicembre 2023, alle ore 17,00, a Catania, presso la Sala Conferenze della Biblioteca Comunale Vincenzo Bellini, in via di San Giuliano 307, presentazione al pubblico ed alla stampa del progetto “Il ragazzo inquieto”, il nuovo film documentario di Nella Condorelli, terzo episodio della trilogia dedicata dalla regista alla storia della “Sicilia Invisibile”.

L‘incontro, condotto dalla giornalista Maria Lombardo, critica cinematografica del quotidiano La Sicilia, è aperto dall’intervista alla regista, e prevede tra gli altri l’intervento di Stella Morana, assessora alla Cultura del Comune di Pozzallo, dove il film sarà interamente girato.

All’inizio della storia ci sono Nicola, un ragazzino di 12 anni che passa le vacanze di natale a casa dei nonni, nel paese di mare, e don Pitrinu, l’anziano sarto del posto, che conserva storie antiche, storie d’acqua, di quando cento velieri affollavano la marina, e quante ne avevano viste, quelle vele ‘o vientu…Altri mari, altri porti, altre vite, e tempeste, e grandine, e bonacce…

Parte da loro, dall’amicizia tra un ragazzo ammaliato dalle onde e un uomo solitario narratore di storie, il racconto filmico della regista siciliana che per questo terzo episodio monta oniricamente su un veliero, risale antiche storie siciliane di mare, ed arriva ad illuminare la sorprendente vicenda di Giovanni Rosa, detto Vanni, nato a Pozzallo nel 1907, pescatore figlio di pescatori, ragazzo inquieto povero per sorte e nomade di mare per scelta di vita.

Conosciuto come l’anarchico “dei tre continenti”, Vanni Rosa detto Vanni il Siciliano, compagno d’esilio e d‘azione di Emilio Lussu e Pietro Nenni, è l’ispiratore dell’autonomia siciliana.

Come, quando, perchè lo racconta il docufilm, intrecciando messa in scena e materiali d’archivio.

“Questa storia mi è venuta incontro quando meno me l’aspettavo, – dice Nella Condorelli, che è anche autrice del soggetto e della sceneggiatura -, e mi ha completamente afferrata. La vivo come una restituzione di memoria, che riguarda innanzitutto noi siciliani, di qualsiasi età, ma non solo, e che rifletto simbolicamente nella relazione tra Nicola e don Pitrinu da una parte, e tra la madre e il figlio Vanni dall’altra. Per la sua vicenda mi sono ispirata al testo omonimo di Nicola Colombo, pozzallese doc, sindacalista scrittore che ama definirsi “operaio di storie”, che ricostruisce la vita di vanni Rosa sa con l’apporto di documenti originali, e del contributo storico di Natale Musarra, tra i maggiori ricercatori del movimento anarchico siciliano. Per me la fase della ricerca delle fonti sia letterarie che audiovisive è un momento fondamentale, “Il ragazzo inquieto” illumina anche una pagina poco indagata della Resistenza antifascista, il contributo siciliano e meridionale alla lotta di liberazione nazionale.”.



Il docufilm sarà interamente girato tra il mare e la campagna di Pozzallo, dove sono state identificate le location, alcune originali, tutte di grande bellezza paesaggistica e storica.

Nel cast Evelyn Famà, Miko Magistro, Ulderico Pesce, Carmelo Rappisi, Tony Cicero Santalena, e per la prima volta sullo schermo, il piccolo Vittorio Raciti.