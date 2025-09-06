Cedimento stradale nel piazzale dei Giochi Olimpici – Urgente intervento richiesto

Questa mattina, nel piazzale dei Giochi Olimpici, in prossimità della zona del mercato rionale, alcuni cittadini hanno segnalato il cedimento di un tratto della carreggiata. Si tratta di uno sprofondamento del manto stradale che comporta un evidente rischio per i pedoni e per le persone che settimanalmente frequentano l’area del mercato. Le immagini che pubblichiamo documentano la situazione e mettono in evidenza la pericolosità della porzione di strada interessata. Considerata la forte affluenza di residenti e visitatori, nonché il transito costante di auto, moto e altri mezzi, la problematica richiede un intervento immediato. Attraverso questo comunicato, invitiamo l’Amministrazione comunale a prendere in carico con la massima urgenza la messa in sicurezza e il ripristino della strada, al fine di tutelare l’incolumità dei cittadini e garantire la fruibilità di una zona così importante e frequentata della città.

