Celebrata a Agrigento l’anniversario di Luigi Pirandello con la rappresentazione di ‘1… 2… 3 RINTOCCHI DI FOLLIA

Giovedì prossimo alle ore 20:30, si terranno ad Agrigento, in piazzale Caos, le manifestazioni celebrative in onore dell’anniversario della nascita di Luigi Pirandello, uno dei più grandi drammaturghi italiani. L’evento principale sarà la rappresentazione della commedia “1… 2… 3 RINTOCCHI DI FOLLIA” di Antonella Morreale, diretta da Franco Sodano e interpretata dalla stessa autrice insieme alla compagnia teatrale Arcobaleno.

La pièce mette in scena la follia che caratterizza la vita familiare di Pirandello, offrendo uno sguardo profondo nella psicologia del celebre scrittore agrigentino. Con un cast attoriale di grande talento, tra cui Laura Pompeo, Zaira Picone, Susy Indelicato, Lillo Pecoraro, Carmelo Capodici e Giusi Urso, la compagnia Arcobaleno darà vita ai momenti più intensi e dolorosi che hanno segnato la vita del drammaturgo. L’ingresso alla rappresentazione sarà gratuito fino ad esaurimento posti, offrendo a tutti gli spettatori l’opportunità di immergersi nell’universo artistico di Pirandello. Piazzale Caos, con la sua atmosfera suggestiva, sarà il palcoscenico ideale per ricreare l’atmosfera e le emozioni che permeano le opere del celebre scrittore siciliano.

Le manifestazioni celebrative per l’anniversario della nascita di Luigi Pirandello rappresentano un’importante occasione per rendere omaggio a uno dei pilastri della letteratura italiana. Agrigento, città natale di Pirandello, si unisce così al coro di voci che ricordano e valorizzano il suo contributo alla cultura e al teatro. L’evento promette di regalare un’esperienza teatrale indimenticabile, in cui il talento degli attori e la maestria della regia si uniranno per rendere omaggio a un grande maestro del teatro.