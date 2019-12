Celebrata in Chiesa Madre a Favara la Messa di ringraziamento per i donatori di organi e tessuti

È stata celebrata ieri 15 dicembre 2019 la tradizionale messa di ringraziamento per i Donatori di Organi e i loro familiari, promossa dall’Aido Favara.

La messa è stata officiata dall’Arciprete Don Giuseppe D’Oriente.

La cerimonia ha visto la partecipazione di molti familiari dei donatori, che negli ultimi anni, con uno straordinario gesto d’amore e altruismo hanno concesso una nuova occasione e permesso una migliore qualità della vita a tante persone in difficoltà, spesso vincolate a terapie lunghe e dolorose.

Oltre ad essere fiero di essere un Donatore di Organi da molto tempo, l’Arciprete D’Oriente ha invitato tutta la Comunità ad essere sensibili a questa tematica, mettendo in evidenza la superficialità e la poca attenzione che molti giovani e non hanno della propria vita,infatti assistiamo spesso quasi quotidianamente a fatti luttuosi a causa della poca attenzione alla guida di motorini e macchine.

E di fronte appunto a queste minacce contro la vita,la società ha bisogno di questi gesti concreti di solidarietà e di amore generoso qualè la Donazione degli Organi.

Molto interessante l’intervento canoro della brava Gloria Tuzzolino con il suo “Alleluia Alleluia”.

Dopo la cerimonia è stata posta una corona di fiori al Giardino dei Donatori di Piazza Cavour.

Presenti le delegazioni Aido della Sezione Provinciale, dei soci di Agrigento, Canicattì, Siculiana e Realmonte.