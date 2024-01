CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO DI SALVATORE CARNEVALE: UN TRIBUTO CULTURALE NEL CUORE DI BAGHERIA

Bagheria, 23 Gennaio 2024 – Il 23 gennaio 2024, la Putia di Buttitta in corso Umberto I, a Bagheria, sarà il palcoscenico di una commemorazione speciale. L’Associazione Amici di Ignazio Buttita e la Fondazione Buttita si uniranno per celebrare il centenario della nascita di Salvatore Carnevale, sindacalista socialista originario di Sciara, un piccolo centro in provincia di Palermo.

La storia di Salvatore Carnevale è intrisa di coraggio e impegno sociale. Nato il 23 gennaio 1924, Carnevale si distinse fin da giovane per la sua passione per la giustizia sociale e la difesa dei diritti dei braccianti agricoli. Il suo attivismo sindacale gli causò non pochi problemi con i potenti proprietari terrieri, che vedevano minacciati i loro interessi a causa delle richieste di Carnevale per migliorare le condizioni di lavoro dei braccianti.

Il 16 maggio 1955, a soli 31 anni, Salvatore Carnevale fu brutalmente assassinato con colpi di lupara, un tragico epilogo della sua lotta per la giustizia sociale. Il suo sacrificio rimane un simbolo di coraggio e dedizione alla causa dei più deboli, un’eredità che verrà onorata durante la commemorazione del suo centenario.

Un Evento di Riflessione e Tributo: La cerimonia di commemorazione, in programma alle ore 16.30 presso la Putia di Buttitta, sarà arricchita da interventi e recital che renderanno omaggio alla figura di Salvatore Carnevale.

Il vice sindaco e assessore alla cultura, Daniela Vella, esprimerà la gratitudine della comunità per il coraggio dimostrato da Carnevale nel difendere i diritti degli oppressi. Daniela Vella, con il suo impegno nella promozione culturale, sottolineerà l’importanza di mantenere viva la memoria di figure come Carnevale.

Il Professor Antonino Blando, Provessore di storia contemporanea all’Università di Palermo e esperto di storia della mafia, fornirà un contesto storico che aiuterà a comprendere il periodo in cui Carnevale ha operato e il contesto socio-politico che ha contribuito al suo tragico destino.

L’attore teatrale e regista Enrico Stasi offrirà un recital dedicato alla vita e alle opere di Salvatore Carnevale, trasmettendo l’essenza della sua lotta attraverso la potenza della recitazione.

Infine, la maestra Sara Sciortino approfondirà il ruolo di Carnevale nell’educazione e nell’illuminare le coscienze dei giovani, assicurando che la sua eredità continui a ispirare le generazioni future.

L’evento, oltre a celebrare la vita e l’eredità di Salvatore Carnevale, sarà anche un’occasione di riflessione sulla giustizia sociale e sui diritti dei lavoratori, temi che restano ancora attuali e urgenti. La Fondazione Buttita e l’Associazione Amici di Ignazio Buttita auspichiano che questa commemorazione contribuirà a mantenere viva la memoria di un uomo che ha sacrificato la propria vita per una causa nobile e giusta.