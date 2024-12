CELEBRAZIONI PER LA RICORRENZA DI SANTA BARBARA

Porto Empedocle – La Capitaneria di porto Guardia Costiera ed il Corpo dei Vigili del fuoco nel ritrovarsi con le comuni origini e valori, celebrano congiuntamente la ricorrenza della Patrona del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Marina Militare. Il 4 dicembre alle ore 11:00 sarà celebrata la Santa Messa presso la Chiesa della SS Trinità in Porto Empedocle località Ciuccafa. La celebrazione sarà officiata dall’Arcivescovo metropolita di Agrigento S.E.R. Mons. Alessandro DAMIANO. Santa Barbara è stata scelta come patrona della Marina Militare e dei Vigili del Fuoco per diversi motivi legati alla sua storia e al suo legame con il concetto di protezione in momenti di pericolo. Santa Barbara, martire cristiana del III secolo, è tradizionalmente invocata per la protezione contro i pericoli legati al fuoco e agli esplosivi, poiché la sua figura è associata al miracolo di essere stata salvata da un’esplosione mentre si trovava imprigionata. Il suo culto è quindi legato alla sicurezza in situazioni rischiose, come quelle in cui si trovano i marinai ed i vigili del fuoco spesso esposti a rischi legati agli incendi e alle esplosioni.

Dalle ore 10:30 nel piazzale antistante la chiesa dalla SS Trinità sarà presente una esposizione dei mezzi terrestri dei Vigili del Fuoco e della Guardia Costiera è verrà effettuato il dispiegamento del tricolore a cura del personale dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Agrigento