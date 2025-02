Centro culturale Hardcastle, procedono i lavori: sarà pronto entro l’estate

Procedono a pieno ritmo gli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione di quello che diventerà il “Centro culturale Hardcastle”, nei pressi dell’omonima piazza e in piena Passeggiata Archeologica. I locali, di proprietà del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi, sono tornati alla gestione pubblica da alcuni anni e sono destinati a diventare il primo centro per la realtà aumentata in città. Obiettivo primario sarà la valorizzazione delle rovine del tempio di Zeus, oggetto come noto degli interventi di musealizzazione di uno dei telamoni. Si punta a realizzare all’interno un’offerta scientifica unica nel suo genere in città, con una visita virtuale di quello che fu il più grande dei templi dell’antichità. Per la parte scientifica il Parco ha stipulato una convenzione con il Dipartimento cultura e società dell’Università degli Studi di Palermo. I locali, una volta completati, ospiteranno però anche un caffè letterario: sarà inoltre fruibile la grande terrazza che si trova sul tetto dell’edificio e che si affaccia sul tempio di Ercole. Gli interventi sul futuro centro culturale però non saranno gli unici previsti in quell’area: sarà infatti oggetto di manutenzione anche il piazzale e sarà creato un varco diretto per accedere all’area dell’altare del tempio di Zeus.



“Il progetto rispetto al quale abbiamo deciso di stanziare energie e risorse – spiega il direttore del Parco Roberto Sciarratta -, ha un duplice obiettivo: trasformare quella struttura in uno spazio per preparare il visitatore e consentirgli di approfondire la visita alle rovine del tempio di Zeus, avendo finalmente piena consapevolezza di come doveva apparire il monumento, e creare un caffè letterario, uno spazio dedicato all’arte e alla cultura che sia a disposizione degli agrigentini e dei turisti. Questo, associato agli interventi su piazzale Hardcastle offrirà un’area totalmente nuova alla città e non solo che renderà la visita alla Valle dei Templi ancora più immersiva”. I lavori sull’edificio saranno completati in estate, quelli sul piazzale e sul nuovo varco entro l’autunno.