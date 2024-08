Cerimonia del “Passaggio di campana” del Leo Club Agrigento Host: Un impegno giovane per il futuro

Si è svolta venerdì sera, nella bellissima cornice del Resort “Scala dei Turchi” di Realmonte, la cerimonia del “Passaggio di Campana” dei giovani del Leo Club Agrigento Host. All’evento ha preso parte la Presidente del Lions Club Agrigento Host, la Prof.ssa Nancy Arena, club Lions “sponsor” del Leo Club Agrigento Host. La Presidente Arena, nel suo intervento, nel ringraziare i presenti, le autorità leostiche e lionistiche, ha voluto rimarcare come i giovani Leo rappresentino “la linfa vitale” dell’Associazione. Ha avuto modo, altresì, nel ringraziare, per il prezioso lavoro svolto il Presidente uscente, il Dott. Antony Dalli Cardillo e nell’ augurare un grande in bocca al lupo al Presidente entrante, Francesco Bonfiglio, come nel suo programma vi sia, quale azione centrale, il coinvolgimento dei giovani Leo , anche attraverso l’ascolto, al fine di poter svolgere dei service congiunti e di qualità in armonia, sinergia e condivisione. I giovani impegnati nel sociale, come i Leo, sono un “seme prezioso” per la società e per il mondo .