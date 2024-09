Cerimonia di apertura per il Lions Club Agrigento Host: emozioni e nuovi obiettivi con la Presidente Nancy Arena

Si è svolta ieri sera, presso la suggestiva cornice del “Feudo Burrajotto”, la cerimonia ufficiale di apertura dell’anno sociale 2024/2025 del Lions Club Agrigento Host, presieduto dalla Prof.ssa Nancy Arena. La serata è stata un’occasione non solo per rinsaldare i legami di amicizia tra i soci, ma anche per vivere intensi momenti di emozione e riflessione su valori fondamentali quali umiltà, servizio, rispetto e cultura. Durante il suo discorso, la Presidente Arena ha sottolineato l’importanza di prestare attenzione ai bisogni della comunità agrigentina, con un particolare sguardo verso le fasce più deboli. Ha inoltre presentato un programma di service articolato e ricco di iniziative, delineando le linee guida del suo anno di presidenza. Tra i punti principali del suo discorso, ha voluto ribadire il valore della collaborazione tra i soci, considerata essenziale per raggiungere gli obiettivi prefissati. Uno degli impegni chiave del suo mandato sarà l’incremento dei nuovi soci, un obiettivo che si inserisce perfettamente nella “Mission 1.5” promossa dal Lions Club International. La cerimonia è stata anche l’occasione per accogliere due nuovi soci, il Dott. Giuseppe Schembri e l’Avv. Salvatore Broccio, due professionisti che con le loro competenze arricchiranno ulteriormente il Club.

Nel corso della serata, la Presidente Arena ha inoltre presentato il suo staff, consegnando le pin ufficiali ai membri, che ha definito come la “colonna portante del Club”. Lo staff sarà composto dall’Avv. Adriano Barba, Immediato Past-Presidente e Coordinatore della Fondazione “LCIF”; dalla Dott.ssa Egla Tornambè, 1º Vice-Presidente e GLT; dalla Dott.ssa Mariella Di Grigoli, Segretario; dal Dott. Luigi Ruoppolo, Tesoriere; dal Cav. Emanuele Farruggia, Cerimoniere; dal Dott. Cav. Salvatore Malluzzo, GST; e dal Dott. Giuseppe Caramazza, GMT.

Tra gli ospiti di rilievo della serata, la Prof.ssa Simona Iannicelli, Presidente della Xª Circoscrizione, che ha portato i saluti del Governatore del Distretto Lions 108 Yb Sicilia, Prof. Dott. Mario Palmisciano; il Prof. Francesco Pira, Presidente di Zona 26; la Dott.ssa Marta Castelli, Segretario del Leo Club Agrigento Host, in rappresentanza del Presidente Francesco Bonfiglio; e la Dott.ssa Eva Di Betta, in rappresentanza del Prefetto di Agrigento, Dott. Filippo Romano, che ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dal Lions Club Agrigento Host. Alla cerimonia erano presenti anche i Presidenti dei Clubs Lions limitrofi: il Dott. Salvatore Impiduglia, Lions Club Agrigento Chiaramonte; l’Avv. Gaetano Salemi, Lions Club Valle dei Templi; l’Avv. Giancarlo Granata, Lions Club Canicattì Host; la Dott.ssa Lavinia Cacciatore, Lions Club Licata; e l’Avv. Liliana Aceto, Lions Club Campobello Due Rose. Con l’entusiasmo e la dedizione che lo caratterizzano sin dal 1959, il Lions Club Agrigento Host prosegue il suo cammino al servizio della comunità, continuando a lasciare un’impronta significativa nella società agrigentina.