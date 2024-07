Cerimonia di giuramento: Carmen Lo Presti nuovo assessore del Comune di Favara

Si è tenuta questa mattina la cerimonia di giuramento quale nuovo assessore del Comune di Favara di Carmen Lo Presti. Ventisette anni, con una laureata in Lettere moderne conseguita a Roma, attualmente è responsabile risorse umane presso l’Aism di Agrigento ed è componente del centro studi Antonio Russello. Subentra in quota Partito Democratico ad Antonio Liotta, che si è presentato dimissionario per esigenze personali. Il ruolo di vicesindaco sarà adesso ricoperto da Emanuele Schembri. Il sindaco Antonio Palumbo ha espresso parole di gratitudine nei confronti di Liotta per il lavoro svolto in questi anni e ha garantito che il medico ed editore continuerà a fornire il suo contributo all’Amministrazione. Manifestato inoltre apprezzamento per la figura del nuovo assessore, che “porterà competenza e freschezza alla nostra esperienza amministrativa”. In occasione del subentro sono state inoltre riviste le deleghe. Eccole:

Emanuele Schembri (vicesindaco) : Lavori pubblici; Infrastrutture; Edilizia pubblica e privata; Pianificazione urbanistica; Progetti strategici per la città; Politiche per il recupero del centro storico; Pnrr; Autoparco; Patrimonio.

Angelo Airò Farulla: Comunicazione istituzionale; Affari generali e servizi demografici; Servizi informatici e digitalizzazione; Attività produttive; Commercio; Artigianato; Fiere e mercati; Politiche per lo sviluppo economico, Sport e spettacolo, Politiche giovanili e startup, Rapporti con la chiesa, associazioni e comunità religiose.

Calogero Attardo: Territorio e ambiente; Transizione ecologica; Piano energetico comunale; Agricoltura e zootecnia; Servizi cimiteriali; Sicurezza nei luoghi di lavoro.

Antonella Morreale: Politiche sociali e per la famiglia; Pari opportunità; Partecipazione e consulta cittadina; Politiche di contrasto alla violenza di genere; Servizi per l’infanzia; Asili nido; Trasporto pubblico locale.

Laura Mossuto: Polizia municipale; Affari legali e contratti; Contenzioso; Formazione; Politiche per la tutela del consumatore; Pubblicità; Mobilità urbana; Sanità; Verde pubblico e arredo urbano.

Carmen Lo Presti: Pubblica istruzione; Cultura; Beni culturali; Turismo; Scambi internazionali; Promozione prodotti tipici locali; Arte, contemporaneità e innovazione; Tradizioni popolari; Rapporti con il mondo universitario e studentesco; Scuole materne e refezione scolastica; Rapporti con il Consiglio comunale.

Pierre Vaccaro: Bilancio; Finanze; Tributi; Contrasto all’evasione; Spending review; Programmazione economica; Gestione amministrativa del patrimonio; Società partecipate; Controllo di gestione; Provveditorato ed economato.