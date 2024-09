Cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 2024/2025 all’Istituto Comprensivo Andrea Camilleri di Favara

Favara si prepara a dare il benvenuto al nuovo anno scolastico 2024/2025 con una cerimonia ufficiale che si terrà presso l’Istituto Comprensivo Andrea Camilleri, segnando l’inizio di un percorso di crescita educativa per alunni e docenti. L’evento, atteso con grande entusiasmo, si svolgerà martedì 1 ottobre 2024 alle ore 11.00 nei locali del plesso scolastico “Mendola-Vaccaro”, situato in via Compagna 18. A inaugurare ufficialmente l’anno scolastico sarà l’Assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale, l’On. Mimmo Turano. La sua presenza testimonia l’importanza che la Regione Sicilia attribuisce all’educazione e alla formazione delle nuove generazioni, essenziali per lo sviluppo del territorio. Alla cerimonia parteciperà anche il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, che porterà il suo saluto istituzionale alla comunità scolastica e ai cittadini presenti. Durante la giornata, alunni e docenti dell’Istituto intratterranno i partecipanti con interventi artistici e momenti di riflessione, offrendo un assaggio del talento e dell’impegno che caratterizza la scuola. La Dirigente Scolastica, Dott.ssa Rosetta Morreale, ha voluto estendere un caloroso invito a tutta la cittadinanza affinché partecipi a questa occasione speciale, sottolineando l’importanza della collaborazione tra scuola e comunità.