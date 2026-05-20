Che sarà della rottamazione Quinquies a Favara?

Giunge in queste ore la notizia che la rottamazione delle cartelle è stata estesa agli EE.LL.

Il tema è stato sollevato dai consiglieri comunali, sostenitori della giunta, come dai suoi avversari politici. Entro il trenta Giugno il Consiglio Comunale deve adottare una delibera di adesione se vuole aderire. Non si può dire che questo tema abbia avuto e/o abbia risonanza nella pubblica opinione. Ma in piazza qualcosa arriva e sembra che ci sia un tema di tenuta di bilancio che potrebbe costituite una remora a perseguire la strada della adesione. A una distratta lettura di questi avvenimenti di cui sappiamo poco sembrerebbe un dibattito contabile per addetti ai lavori estraneo alle competenze del cittadino comune.

Invece il tema è politico.

È politico perché andrebbe reso pubblico e diffuso l’ orientamento del Sindaco e della sua Giunta e gli eventuali ostacoli che ne potrebbero impedire e/o ridurre i requisiti per l’ adesione;

Politico perché il messaggio di un comune amico del contribuente in difficoltà faciliterebbe il graduale rientro di tali soggetti nella condizione di buon cittadino che le difficoltà complessive del ceto medio a Favara come altrove, mettono a dura prova.

Darebbe informazioni sullo stato di salute della realtà sociale ed economica della città.

Sarebbe salutare tornare a pensare che i conti in regola sono un valore tanto quando è oculata la sua amministrazione ,in quanto contribuisce alla ricerca dei conti in regola delle famiglie.

Distinguere tra morosi e evasori migliora

la qualità civile della città e la fiducia nelle sue istituzioni locali. Perdere una parte di cittadini nello sforzo di rilanciare il governo dei loro problemi sarà corretto in contabilità, ma non è il fine della azione politica che ha a cuore l’ inclusione sociale.