“Chi salva una vita salva il mondo”, 80 anni dopo, il sacrificio di Calogero Marrone illumina ancora il presente

Favara si prepara a commemorare l’80° anniversario dell’assassinio di Calogero Marrone, l’eroico funzionario comunale che, durante la Seconda Guerra Mondiale, salvò decine di ebrei dalla deportazione, sacrificando la propria vita. Il 6 marzo 2025, in occasione della Giornata dei Giusti, la città renderà omaggio alla sua memoria con un evento ricco di significato, il “Marrone Day”, coinvolgendo istituzioni, scuole e cittadini in un percorso di riflessione e ricordo. Le celebrazioni inizieranno alle ore 9.00 presso il Boccone del Povero in Piazza d’Armi, dove sarà allestita una mostra di disegni realizzati da studenti e artisti sul tema della deportazione politica ed ebraica. Sarà inoltre emesso un annullo filatelico speciale dedicato alla figura di Marrone. Il momento inaugurale vedrà l’apertura del Nuovo Teatro, con i saluti delle autorità e gli interventi artistici dell’Accademia Musicale Free Melody, Giuseppe Calabrese, Maurizio Giuseppe Piscopo e Gaetano Aronica. Seguirà la proiezione del docufilm “Da Favara a Dachau: Viaggio nei luoghi di Calogero Marrone”, diretto da Salvatore Giglia, per ripercorrere il tragico destino e il coraggio del Giusto tra le Nazioni.



Nel pomeriggio, dalle 14.00 alle 16.00, gli studenti delle scuole secondarie superiori parteciperanno a laboratori di ricerca storica e creatività guidati dagli esperti Rossana Florio, Salvatore Giglia, Vincenzo Patti e Gaetano Aronica, con la collaborazione di Franco Bruno. Alle 16.15 i lavori riprenderanno in seduta plenaria, per poi lasciare spazio a uno dei momenti più toccanti della giornata: il corteo che, alle 17.30, partirà verso Piazza Calogero Marrone. Alle 17.45, presso la stele dedicata al Giusto, verrà collocata una pietra proveniente dal campo di concentramento di Dachau, in un gesto simbolico di memoria e riconciliazione. La giornata si concluderà con la mostra di pittura curata dall’artista Amelia Russello e con la lettura della poesia “Un uomo vero”, di Carmela Marrone. Le celebrazioni proseguiranno l’11 marzo alle ore 10.00 presso l’Istituto Comprensivo Falcone Borsellino, con l’evento “I Giusti nello sport”, un’occasione per riflettere sui valori di giustizia e coraggio anche nel mondo dello sport. Il Marrone Day sarà un momento di profonda riflessione per tutta la comunità, con il coinvolgimento degli studenti dell’I.I.S. Enrico Fermi, del Liceo Martin Luther King, dell’I.C. A. Camilleri e dell’I.C. V. Brancati di Favara, affinché il sacrificio di Calogero Marrone continui a essere fonte di ispirazione per le nuove generazioni.